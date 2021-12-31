У Білорусі активістку затримали в день її 75-річчя і доправили до психдиспансеру

Білоруська активістка Ніна Багінська 30 грудня, у день свого 75-річна, вийшла на вулицю Мінська з плакатом "Свободу політв’язням", але незабаром її затримали й повезли до психдиспансеру в селі Новинки.

Джерело: "Белсат", "Радіо Свобода"

Пряма мова Багінської: "Викликали "швидку" і відвезли в Навінки. Я не вперше у Новинках, мені дали тільки папір, щоб підписати, що я не відчуваю потреби в лікуванні, що я психічно здорова людина. Я сіла на 18-й автобус і приїхала додому".

Деталі: Міліціонери склали на жінку протокол.

Довідка: Ніна Багінська стала одним із символів мирних протестів у Білорусі. Вона вже понад двадцять років, з 1988 року, ходить майже на всі мітинги з великим біло-червоно-білим прапором, який пошила сама.

У 2020-му році до неї приходили зі "слідчим експериментом".

Якщо її затримують, то Багінська завжди веде з міліціонерами бесіди і соромить їх за поводження з тими, хто опинився за ґратами.