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В Беларуси активистку задержали в день ее 75-летия и доставили в психдиспансер

Пятница, 31 декабря 2021, 15:57
В Беларуси активистку задержали в день ее 75-летия и доставили в психдиспансер
Нина Багинская, фото с Shutterstock via radiosvoboda.org

Белорусская активистка Нина Багинская 30 декабря, в день своего 75-летняя, вышла на улицы Минска с плакатом "Свободу политзаключенным", но вскоре ее задержали и увезли в психдиспансер в селе Новинки.

Источник: "Белсат", "Радио Свобода"

Прямая речь Багинской: "Вызвали "скорую" и увезли в Новинки. Я не первый раз в Новинках, мне дали только бумагу, чтобы подписать, что я не чувствую нужды в лечении, что я психически здоровый человек. Я села на 18-й автобус и приехала домой".

Детали: Милиционеры составили на женщину протокол.

Справка: Нина Багинская стала одним из символов мирных протестов в Беларуси. Она уже более двадцати лет, с 1988 года, ходит почти на все митинги с большим бело-красно-белым флагом, который сшила сама.

В 2020 году к ней приходили со "следственным экспериментом".

Если ее задерживают, то Багинская всегда ведет с милиционерами беседы и срамит их за обращение с теми, кто оказался за решеткой.

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Темы: Беларусьоппозиция
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