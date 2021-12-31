Україна буде захищатися, навіть якщо Захід "похитнеться" – Кулеба
Україна буде оборонятися від Росії, навіть якщо західні країни оберуть політику умиротворення агресора, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Джерело: Twitter Кулеби
Пряма мова міністра: "Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває. Попри те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися.
Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє".
Ukraine has been defending itself from the ongoing Russian aggression for almost 8 years now. Not being a NATO member. We are capable of defending ourselves. If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2021
Цьому передувало: 30 грудня Conflict Intelligence Team повідомила, що перекидання російських військ до кордонів з Україною триває, до зафіксованих таборів і складів техніки додалися зенітні ракетні комплекси (ЗРК).
17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.
В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".
Чому це важливо: Західні країни поки що стоять на позиціях санкційного тиску на Росію у випадку нового витка агресії проти України.