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Україна буде захищатися, навіть якщо Захід "похитнеться" – Кулеба

П'ятниця, 31 грудня 2021, 16:21
Україна буде захищатися, навіть якщо Захід похитнеться – Кулеба
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Україна буде оборонятися від Росії, навіть якщо західні країни оберуть політику умиротворення агресора, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Джерело: Twitter Кулеби

Пряма мова міністра: "Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває. Попри те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися. 

Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє".

Цьому передувало: 30 грудня Conflict Intelligence Team повідомила, що перекидання російських військ до кордонів з Україною триває, до зафіксованих таборів і складів техніки додалися зенітні ракетні комплекси (ЗРК).

17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

Чому це важливо: Західні країни поки що стоять на позиціях санкційного тиску на Росію у випадку нового витка агресії проти України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитровійнаРосіяЄССША
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