Україна буде захищатися, навіть якщо Захід "похитнеться" – Кулеба

Україна буде оборонятися від Росії, навіть якщо західні країни оберуть політику умиротворення агресора, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Джерело: Twitter Кулеби

Пряма мова міністра: "Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває. Попри те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися.

Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє".

Ukraine has been defending itself from the ongoing Russian aggression for almost 8 years now. Not being a NATO member. We are capable of defending ourselves. If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2021

Цьому передувало: 30 грудня Conflict Intelligence Team повідомила, що перекидання російських військ до кордонів з Україною триває, до зафіксованих таборів і складів техніки додалися зенітні ракетні комплекси (ЗРК).

17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Чому це важливо: Західні країни поки що стоять на позиціях санкційного тиску на Росію у випадку нового витка агресії проти України.