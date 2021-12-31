Украина будет защищаться, даже если Запад "пошатнется" – Кулеба
Украина будет обороняться от России, даже если западные страны выберут политику умиротворения агрессора, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Источник: Twitter Кулебы
Прямая речь министра: "Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться.
Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее".
Ukraine has been defending itself from the ongoing Russian aggression for almost 8 years now. Not being a NATO member. We are capable of defending ourselves. If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2021
Этому предшествовало: 30 декабря Conflict Intelligence Team сообщила, что перебрасывание российских войск к границам с Украиной продолжается, к зафиксированным лагерям и складам техники добавились зенитные ракетные комплексы (ЗРК),
17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.
В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
Почему это важно: Западные страны пока стоят на позициях санкционного давления на Россию в случае нового витка агрессии против Украины.