Украина будет защищаться, даже если Запад "пошатнется" – Кулеба

Украина будет обороняться от России, даже если западные страны выберут политику умиротворения агрессора, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Источник: Twitter Кулебы

Прямая речь министра: "Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться.

Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее".

Ukraine has been defending itself from the ongoing Russian aggression for almost 8 years now. Not being a NATO member. We are capable of defending ourselves. If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2021

Этому предшествовало: 30 декабря Conflict Intelligence Team сообщила, что перебрасывание российских войск к границам с Украиной продолжается, к зафиксированным лагерям и складам техники добавились зенитные ракетные комплексы (ЗРК),

17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Почему это важно: Западные страны пока стоят на позициях санкционного давления на Россию в случае нового витка агрессии против Украины.