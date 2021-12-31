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Украина будет защищаться, даже если Запад "пошатнется" – Кулеба

Пятница, 31 декабря 2021, 17:21
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Украина будет обороняться от России, даже если западные страны выберут политику умиротворения агрессора, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Источник: Twitter Кулебы

Прямая речь министра: "Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться.

Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее".

Этому предшествовало: 30 декабря Conflict Intelligence Team сообщила, что перебрасывание российских войск к границам с Украиной продолжается, к зафиксированным лагерям и складам техники добавились зенитные ракетные комплексы (ЗРК),

17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Почему это важно: Западные страны пока стоят на позициях санкционного давления на Россию в случае нового витка агрессии против Украины.

Темы: Кулеба ДмитрийвойнаРосcияЕССША
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