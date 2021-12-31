Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина будет защищаться, даже если Запад "пошатнется" – Кулеба

Пятница, 31 декабря 2021, 16:21
Украина будет защищаться, даже если Запад пошатнется – Кулеба
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Украина будет обороняться от России, даже если западные страны выберут политику умиротворения агрессора, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Источник: Twitter Кулебы

Прямая речь министра: "Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться.

Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее".

Этому предшествовало: 30 декабря Conflict Intelligence Team сообщила, что перебрасывание российских войск к границам с Украиной продолжается, к зафиксированным лагерям и складам техники добавились зенитные ракетные комплексы (ЗРК),

17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Почему это важно: Западные страны пока стоят на позициях санкционного давления на Россию в случае нового витка агрессии против Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кулеба ДмитрийвойнаРосcияЕССША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: