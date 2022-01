Украина будет защищаться, даже если Запад "пошатнется" – Кулеба

Украина будет обороняться от России, даже если западные страны выберут политику умиротворения агрессора, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Источник: Twitter Кулебы

Прямая речь министра: "Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться.

Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее".

Ukraine has been defending itself from the ongoing Russian aggression for almost 8 years now. Not being a NATO member. We are capable of defending ourselves. If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future.