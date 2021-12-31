Росія створить у Криму новий полігон в наступному році

В окупованому Криму Росія запланувала створити новий полігон для повітряно-десантних військ у 2022 році.

Джерело: Міноборони Росії

Дослівно: "Продовжиться нарощування бойового потенціалу. У 2022 році кілька десантно-штурмових та артилерійських підрозділів переозброїть на сучасну техніку, будуть обладнані нові полігони "Синя Осока" в Іванівській області та "Старокримський" у Республіці Крим".

Деталі: Зазначається, що Росія запланувала "близько 100 заходів" наступного року, зокрема проведення навчань із усіма з'єднаннями та військовими частинами Повітряно-десантних військ.

Нагадаємо: Триває перекидання російських військ на кордоні з Україною, до зафіксованих таборів і складів техніки додалися зенітні ракетні комплекси.