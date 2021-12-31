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Росія створить у Криму новий полігон в наступному році

П'ятниця, 31 грудня 2021, 18:48
Росія створить у Криму новий полігон в наступному році
фото: міноборони росії

В окупованому Криму Росія запланувала створити новий полігон для повітряно-десантних військ у 2022 році.

Джерело: Міноборони Росії

Дослівно: "Продовжиться нарощування бойового потенціалу. У 2022 році кілька десантно-штурмових та артилерійських підрозділів переозброїть на сучасну техніку, будуть обладнані нові полігони "Синя Осока" в Іванівській області та "Старокримський" у Республіці Крим".

Деталі: Зазначається, що Росія запланувала "близько 100 заходів" наступного року, зокрема проведення навчань із усіма з'єднаннями та військовими частинами Повітряно-десантних військ.

Нагадаємо: Триває перекидання російських військ на кордоні з Україною, до зафіксованих таборів і складів техніки додалися зенітні ракетні комплекси.

Українська правда

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Теми: РосіяКримокупаціявійна
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