Россия создаст в Крыму новый полигон в следующем году

В оккупированном Крыму Россия запланировала создать новый полигон для воздушно-десантных войск в 2022 году.

Источник: Минобороны России

Дословно: "Продолжится наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны "Синяя Осока" в Ивановской области и "Старокрымский" в Республике Крым".

Детали: Отмечается, что Россия запланировала "около 100 мероприятий" в следующем году, в том числе проведение учений со всеми соединениями и воинскими частями Воздушно-десантных войск.

Напомним: Продолжается наращивание российских войск на границе с Украиной, к зафиксированным лагерям и складам техники добавились зенитные ракетные комплексы.