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Зеленський призначив директора ДБР

П'ятниця, 31 грудня 2021, 20:17
Олексій Сухачов. фото ДБР

Президент Володимир Зеленський призначив виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова директором бюро.

Джерело: указ №691/2021 від 31 грудня

Доіслівно: "Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п'ять років".

Що передувало: Конкурсна комісія визначила переможцем конкурсу на посаду директора ДБР чинного в.о. директора. Сухачов виконував обов'язки директора ДБР більше року - з вересня 2020-го. До того - займав посаду заступника директора.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДБР


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