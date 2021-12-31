Зеленский назначил директора ГБР
Пятница, 31 декабря 2021, 20:17
Президент Владимир Зеленский назначил исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева директором бюро.
Источник: указ №691/2021 от 31 декабря
Дословно: "Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком пять лет".
Что предшествовало: Конкурсная комиссия определила победителем конкурса на должность директора ГБР действующего и. директора. Сухачев исполнял обязанности директора ГБР больше года – с сентября 2020-го. До этого – занимал должность заместителя директора.
Украинская правда