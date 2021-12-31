Байден поговорит с Зеленским в воскресенье
Президент США Джо Байден планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье 2 января.
Источник: Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, Зеленский в Twitter
Детали: "Украинская правда" обратилась за подтверждением информации в пресс-службу президента Украины, но там только посоветовали "следить за твиттером главы государства".
Обновлено: Зеленский подтвердил запланированный разговор в соцсети.
Прямая речь: "Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с господином Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе".
Что предшествовало: 30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце. Разговор длился 50 минут.
Среди прочего, обсуждалось обострение вокруг Украины.