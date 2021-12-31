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Байден поговорит с Зеленским в воскресенье

Пятница, 31 декабря 2021, 19:48
Байден поговорит с Зеленским в воскресенье
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Президент США Джо Байден планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье 2 января.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, Зеленский в Twitter

Детали: "Украинская правда" обратилась за подтверждением информации в пресс-службу президента Украины, но там только посоветовали "следить за твиттером главы государства".

Обновлено: Зеленский подтвердил запланированный разговор в соцсети.

Прямая речь: "Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с господином Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе".

Что предшествовало: 30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце. Разговор длился 50 минут.

Среди прочего, обсуждалось обострение вокруг Украины.

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