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Протестувальники на Львівщині перекривали трасу Київ – Чоп

П'ятниця, 31 грудня 2021, 22:22
Протестувальники перекривають дорогу біля Дітківців. Фото: Varta 1

У Львівській області 50 протестувальників перекривали автодорогу міжнародного значення "Київ – Чоп".

Джерело: видання "Zaxid.net" з посиланням на коментар патрульної поліції

Деталі: Другий день працівники Бродівського лісгоспа перекривають трасу біля села Дітківці. Рух трасою в Бродівському районі перекритий, тому що вони постійно ходять пішохідним переходом. 

Вони вимагають не звільняти директора Бродівського лісового господарства Ореста Ониськіва.

Ониськіва звільнили 30 грудня за наказом голова Державного агентства лісових ресурсів. Депутати Бродівської районної ради виступили на підтримку звільненого Ониськіва.

Близько 18:10 в поліції повідомили, що рух трасою розблокували.

Що було раніше: У травні зловмисник, який займався незаконною вирубкою лісу, поранив у стрілянині двох лісничих Бродівського лісгоспу.

Теми: Львівщинадорогиполіціямітинги


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