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Протестующие во Львовской области перекрывали трассу Киев – Чоп

Пятница, 31 декабря 2021, 21:22
Протестующие во Львовской области перекрывали трассу Киев – Чоп
Протестующие перекрывают дорогу возле Детковцов. Фото: Varta 1

Во Львовской области 50 протестующих перекрывали автодорогу международного значения "Киев - Чоп".

Источник: издание "Zaxid.net" со ссылкой на комментарий патрульной полиции

Детали: Второй день сотрудники Бродовского лесхоза перекрывают трассу возле села Детковцы. Движение по трассе в Бродовском районе перекрыто, потому что они постоянно ходили по пешеходному переходу.

Они требуют не увольнять директора Бродовского лесного хозяйства Ореста Ониськива.

Ониськива уволили 30 декабря по приказу глава Государственного агентства лесных ресурсов. Депутаты Бродовского районного совета выступили в поддержку уволенного Анисьева.

В полиции сообщили, что около 18:10 дорогу разблокировали.

Что было раньше: В мае злоумышленник, занимавшийся незаконной вырубкой леса, ранил в стрельбе двух лесничих Бродовского лесхоза.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львовщинадорогиполициямитинги
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