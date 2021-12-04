Шустер визнав, що Ахметов привітав його з днем народженням у Вільнюсі

Телеведучий Савік Шустер визнав, що Ринат Ахметов особисто привітав його з днем народження у Вільнюсі, як повідомляла в розслідуванні "Українська правда".

Джерело: ефір ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна"

Пряма мова Бутусова: "Я би хотів задати питання стосовно цього сюжету. Дивіться, тут президент заявив про підготовку до держперевороту. Сьогодні один із радників голови Офісу президента заявив, що завдяки президенту й інформаційній роботі по зниженню медійної активності деяких майданчиків, було все ж таки попереджено державний переворот. І президент заявив, що до цього перевороту причетний пан Ахметов.

Тому все ж таки треба відповісти на одне питання по суті, яке тут (в розслідуванні УП - ред.) ставиться в цій програмі. То чи був Ринат Ахметов у вас на дні народженні, і чи обговорював Ринат Ахметов з кимось із присутніх там політиків спробу державного перевороту, про яку повідомляв пан Зеленський?"

Пряма мова Шустера: "Прилетіла людина, привітала – ну і все. Який державний переворот?! Хто говорив про політику. Я зі своїми дітьми буду це обговорювати? Чи з литовськими парламентарями?

Це чиста абсолютна маніпуляція".

Деталі: В ефірі ток-шоу 3 грудня телеведучий разом із гостями програми обговорював розслідування "Української правди" про святкування його дня народження у Вільнюсі. Редакція ток-шоу вбачає в матеріалі "Української правди" спробу інсинуації, мовляв, Шустер зі своїми гостями готували державний переворот із Ахметовим.

Водночас, у матеріалі йшлося, що згідно з інформацією джерела УП у політичних колах, у Вільнюсі Ахметов обговорював можливих кандидатів на майбутніх парламентських та президентських виборах.

Телеведучий вважає, що "Українська правда" співпрацює з чинною владою та розглядає останній розслідувальний матеріал "УП" як тиск на журналістів та політиків, котрі критикують президента та його команду.

Крім того, Шустер звернувся до Національної поліції України стосовно розслідування.

Автор розслідування Михайло Ткач на своїй facebook-сторінці пояснив, що святкування дня народження Шустера несе суспільний інтерес тому, що там перебували особи, які обіймали державні посади менше, ніж 5 років тому, а також власник найбільших бізнес-структур у країні. Він заперечив закиди юристки Тетяни Катюжинської, що журналісти "Української правди" буцімто порушили право на недоторканність приватного життя Шустера.

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