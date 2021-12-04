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Окупанти гатили з протитанкової гармати в бік Красногорівки

Субота, 4 грудня 2021, 07:40
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

3 грудня на Донбасі було шість порушень режиму припинення вогню, три з них -   з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі:  Зокрема, в напрямку Красногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12, в бік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Станиці Луганської ворог двічі вів обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

Біля Зайцевого ворожі війська вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, в районі Попасної - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як зазначається, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 3 грудня внаслідок ворожих дій один український військовослужбовець дістав поранення.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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