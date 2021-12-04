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Українців затримали в Польщі за пособництво мігрантам на кордоні з Білоруссю

Субота, 4 грудня 2021, 11:09
фото: Прикордонна служба Польщі

Польські прикордонники затримали двох українців за пособництво у перетині кордонну незаконним мігрантам на кордоні з Білоруссю.

Джерело: Прикордонна служба Польщі у Twitter

Деталі: Як ідеться в повідомленні, 3 грудня на кордоні Польщі та Білорусі зафіксовано 62 спроби незаконного перетину кордону.

За пособництво мігрантам затримано 4 особи: двох громадян України, одного громадянина Афганістану і одного – Польщі.

Що передувало: У Польщі останнім часом регулярно з’являються повідомлення про затримання українців за перевезення нелегальних мігрантів, які переходять кордон з території Білорусі.

Передісторія:

  • Ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася 8 листопада. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон, пізніше мігранти облаштували табір поруч з кордоном. 
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що білоруські силовики могли допомагати біженцям проривати польський кордон.
  • 19 листопада мігранти залишили стихійний табір у лісі біля кордону з Польщею, однак постійно трапляються незаконні спроби груп мігрантів потрапити з Білорусі в Польщу.
  • 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада запровадили санкції проти людей та організацій із Білорусі, зокрема, проти сина Лукашенка.

Українська правда
Теми: ПольщаБілорусьміграція


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