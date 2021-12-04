Українців затримали в Польщі за пособництво мігрантам на кордоні з Білоруссю

Польські прикордонники затримали двох українців за пособництво у перетині кордонну незаконним мігрантам на кордоні з Білоруссю.

Джерело: Прикордонна служба Польщі у Twitter

Деталі: Як ідеться в повідомленні, 3 грудня на кордоні Польщі та Білорусі зафіксовано 62 спроби незаконного перетину кордону.

За пособництво мігрантам затримано 4 особи: двох громадян України, одного громадянина Афганістану і одного – Польщі.

Що передувало: У Польщі останнім часом регулярно з’являються повідомлення про затримання українців за перевезення нелегальних мігрантів, які переходять кордон з території Білорусі.

Передісторія: