Українців затримали в Польщі за пособництво мігрантам на кордоні з Білоруссю
Субота, 4 грудня 2021, 11:09
Польські прикордонники затримали двох українців за пособництво у перетині кордонну незаконним мігрантам на кордоні з Білоруссю.
Джерело: Прикордонна служба Польщі у Twitter
Деталі: Як ідеться в повідомленні, 3 грудня на кордоні Польщі та Білорусі зафіксовано 62 спроби незаконного перетину кордону.
За пособництво мігрантам затримано 4 особи: двох громадян України, одного громадянина Афганістану і одного – Польщі.
Що передувало: У Польщі останнім часом регулярно з’являються повідомлення про затримання українців за перевезення нелегальних мігрантів, які переходять кордон з території Білорусі.
Передісторія:
- Ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася 8 листопада. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон, пізніше мігранти облаштували табір поруч з кордоном.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що білоруські силовики могли допомагати біженцям проривати польський кордон.
- 19 листопада мігранти залишили стихійний табір у лісі біля кордону з Польщею, однак постійно трапляються незаконні спроби груп мігрантів потрапити з Білорусі в Польщу.
- 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада запровадили санкції проти людей та організацій із Білорусі, зокрема, проти сина Лукашенка.
Українська правда