У Порошенка прокоментували можливе вручення йому нової підозри
У партії "Європейська солідарність" вважають, що репресії проти неї та її лідера Петра Порошенка потрібні президенту Володимиру Зеленському, щоб відволікти увагу від своїх провалів та гучних скандалів.
Джерело: коментар пресслужби партії "Європейська солідарність" на інформацію колишнього заступника генпрокурора Віктора Трепака про можливе висунення підозри Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО
Дослівно: "Замість того, щоби прийняти стратегічні і тактичні пропозиції Порошенка щодо дипломатичної та військової протидії Путіну, Зеленський розпочав новий виток агресії проти Порошенка і всієї опозиції".
"Репресії проти "Європейської солідарності" та Порошенка вкрай потрібні йому як технологія відволікання уваги від своїх суцільних провалів та гучних скандалів – на кшталт "вагнергейту" чи причетності Зеленського та його "Кварталу" до відмивання коштів Коломойського і розкрадання грошей вкладників ПриватБанку".
Деталі: У "ЄС" заявили, що під постійним незаконним тиском Зеленського проти Порошенка сфабриковані вже понад сто різних кримінальних справ, всі з яких політично мотивовані.
"Так звана вугільна справа – так само фейк і брехня, які фабрикуються на Банковій внаслідок особистих страхів і комплексів Зеленського", - вважають у партії.
Що передувало: У суботу колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак заявив, що найближчим часом Офіс генпрокурора може пред’явити підозру експрезиденту Петру Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
Передісторія:
- 8 жовтня народному депутату з ОПЗЖ і куму Путіна Віктору Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.
- Того ж дня голова Служби безпеки Іван Баканов повідомляв, що правоохоронці перевірять причетність п’ятого президента Петра Порошенка та колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої до справи Віктора Медведчука про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля.
- У Порошенка назвали це "спробою реанімувати фейк про зв’язок Порошенка із Медведчуком" і відкинули звинувачення з боку влади.
- 13 жовтня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що керівництво Адміністрації президента Петра Порошенка могло грати ключову роль в організації поставок вугілля з Росії до України через компанії з окупованих територій Донецької та Луганської областей.