У Порошенка прокоментували можливе вручення йому нової підозри

У партії "Європейська солідарність" вважають, що репресії проти неї та її лідера Петра Порошенка потрібні президенту Володимиру Зеленському, щоб відволікти увагу від своїх провалів та гучних скандалів.

Джерело: коментар пресслужби партії "Європейська солідарність" на інформацію колишнього заступника генпрокурора Віктора Трепака про можливе висунення підозри Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО

Дослівно: "Замість того, щоби прийняти стратегічні і тактичні пропозиції Порошенка щодо дипломатичної та військової протидії Путіну, Зеленський розпочав новий виток агресії проти Порошенка і всієї опозиції".

"Репресії проти "Європейської солідарності" та Порошенка вкрай потрібні йому як технологія відволікання уваги від своїх суцільних провалів та гучних скандалів – на кшталт "вагнергейту" чи причетності Зеленського та його "Кварталу" до відмивання коштів Коломойського і розкрадання грошей вкладників ПриватБанку".

Деталі: У "ЄС" заявили, що під постійним незаконним тиском Зеленського проти Порошенка сфабриковані вже понад сто різних кримінальних справ, всі з яких політично мотивовані.

"Так звана вугільна справа – так само фейк і брехня, які фабрикуються на Банковій внаслідок особистих страхів і комплексів Зеленського", - вважають у партії.

Що передувало: У суботу колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак заявив, що найближчим часом Офіс генпрокурора може пред’явити підозру експрезиденту Петру Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

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