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Янукович подав свій позов до ВР не в той суд – представник Ради в КС

Понеділок, 6 грудня 2021, 10:13
Віктор Янукович. Фото AFP via Getty Images

Експрезидент Віктор Янукович, який втік до Росії, подав свій позов проти Верховної Ради не у той суд, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову.

Джерело: представник парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря у Facebook

Пряма мова Совгирі: "Відповідно до статті 22 КАСУ справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, а не ОАСК".

Деталі: За її словами у позові Януковича заявлено позовні вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення", що може свідчити про "штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог".

Що було раніше: Наприкінці листопада стало відомо, що Янукович оскаржує в київському суді ухвалу Верховної Ради про своє усунення з посади глави держави. 

22 листопада Україна в офіційному акаунті у Twitter нагадала президенту-втікачу Віктору Януковичу, що 13 років вʼязниці "самі себе не відсидять".

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Януковичсуд


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