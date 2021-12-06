Янукович подав свій позов до ВР не в той суд – представник Ради в КС
Експрезидент Віктор Янукович, який втік до Росії, подав свій позов проти Верховної Ради не у той суд, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову.
Джерело: представник парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря у Facebook
Пряма мова Совгирі: "Відповідно до статті 22 КАСУ справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, а не ОАСК".
Деталі: За її словами у позові Януковича заявлено позовні вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення", що може свідчити про "штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог".
Що було раніше: Наприкінці листопада стало відомо, що Янукович оскаржує в київському суді ухвалу Верховної Ради про своє усунення з посади глави держави.
22 листопада Україна в офіційному акаунті у Twitter нагадала президенту-втікачу Віктору Януковичу, що 13 років вʼязниці "самі себе не відсидять".
Передісторія:
- 20 лютого 2014 року на Майдані внаслідок сутичок із силовиками загинули десятки протестувальників. 21 лютого люди висунули вимогу відставки Януковича до наступного ранку. Того ж вечора Янукович залишив Межигір'я й поїхав до Харкова, потім до Криму, а згодом утік до Росії.
- 22 лютого МВС заявило про перехід на бік народу. Того ж дня Верховна Рада підтримала постанову про самоусунення Януковича з посади президента України.
- Після втечі Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.
- Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення.
- 5 листопада 2021 року слідчий ДБР повідомив про підозру Януковичу, як очільнику організованої злочинної групи.