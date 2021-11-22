В Україні Януковичу нагадали, що 13 років тюрми самі себе не відсидять

Україна в офіційному акаунті у Twitter нагадала президенту-втікачу Віктору Януковичу, що 13 років вʼязниці "самі себе не відсидять".

Джерело: Twitter України, Facebook-сторінка прессекретаря Януковича Юрія Кірасіра

Дослівно: "Чи може хтось, будь ласка, сказати Віктору Януковичу, який досі ховається в Росії, що 13 років в'язниці самі себе не відсидять".

Деталі: На наступний день після Дня Гідності та Свободи прессекретар Януковича опублікував листа від засудженого в Україні президента-втікача.

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Цей пам'ятний день засвідчує початок двох надважливих подій у новітній історії України – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності кінця 2013 та початку 2014 року.

В листі Янукович ставить собі питання, "коли мирна Україна припинила своє існування, ставши воюючою країною?"

Янукович називає Україну "джерелом нестабільності в Європі", звідки "змушені тікати мільйони громадян", які "рятуються від злиднів".

Втікач вказує, що війна перетворила Україну на "найбіднішу і найнестабільнішу країну на континенті".

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