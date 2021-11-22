В Україні Януковичу нагадали, що 13 років тюрми самі себе не відсидять
Україна в офіційному акаунті у Twitter нагадала президенту-втікачу Віктору Януковичу, що 13 років вʼязниці "самі себе не відсидять".
Джерело: Twitter України, Facebook-сторінка прессекретаря Януковича Юрія Кірасіра
Дослівно: "Чи може хтось, будь ласка, сказати Віктору Януковичу, який досі ховається в Росії, що 13 років в'язниці самі себе не відсидять".
Деталі: На наступний день після Дня Гідності та Свободи прессекретар Януковича опублікував листа від засудженого в Україні президента-втікача.
21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Цей пам'ятний день засвідчує початок двох надважливих подій у новітній історії України – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності кінця 2013 та початку 2014 року.
В листі Янукович ставить собі питання, "коли мирна Україна припинила своє існування, ставши воюючою країною?"
Янукович називає Україну "джерелом нестабільності в Європі", звідки "змушені тікати мільйони громадян", які "рятуються від злиднів".
Втікач вказує, що війна перетворила Україну на "найбіднішу і найнестабільнішу країну на континенті".
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Передісторія:
- Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення.
- 5 листопада 2021 року слідчий ДБР повідомив про підозру Януковичу, як очільнику організованої злочинної групи.
- Після втечі у 2014 році експрезидента Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.