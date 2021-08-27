Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацрада хоче позбавити канал "НАШ" ліцензії за "скабєєвщину"

П'ятниця, 27 серпня 2021, 15:19
Нацрада хоче позбавити канал НАШ ліцензії за скабєєвщину
Фото tk.media

Нацрада з теле- і радіомовлення хоче скасувати ліцензію телеканалу НАШ за "скабєєвщину".

Джерело: голова Нацради Ольга Герасим'юк в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова Герасим’юк: "Якраз нещодавно ми ухвалили рішення про скасування ліцензії для телеканалу "Наш" – саме за "скабєєвщину" (Ольга Скабєєва – одіозна російська пропагандистка – ред.).

Деталі: Герасимюк пояснила, що члени Нацради підтримали рішення передати до суду справу про позбавлення каналу "НАШ" ліцензії.

За її словами, це зробили не лише через передачу за участю Петра Симоненка (очільника забороненої Компартії – ред.), але виступ Симоненка був "останньою краплею".

Герасимюк зазначила, що Симоненко на програмі "поширював мову ворожнечі, ображав Україну, громадян, Революцію гідності, стверджував, що війна, яка забрала багато життів, це насправді громадянський конфлікт, у якому винна Україна", а журналісти "ще й підспівували йому".    

Голова Нацради додала, що не розуміє тих журналістів, які ведуть антиукраїнську пропаганду і намагається із цим боротися "всіма законними методами".

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" за трансляцію телепередачі з гостем студії – екснардепом та главою Комуністичної партії України Петром Симоненком.

"Українська правда" у Threads

Теми: Нацрадателебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Нацрада
Нацрада просить визнати 3 російські телеканали терористичними організаціями
Нацрада хоче покарання для телеканалів за російський контент у Новий рік
Перевірка каналу ОПЗЖ: Шуфрич каже, що не має конфлікту інтересів, бо передав права
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: