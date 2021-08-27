Нацрада хоче позбавити канал "НАШ" ліцензії за "скабєєвщину"

Нацрада з теле- і радіомовлення хоче скасувати ліцензію телеканалу НАШ за "скабєєвщину".

Джерело: голова Нацради Ольга Герасим'юк в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова Герасим’юк: "Якраз нещодавно ми ухвалили рішення про скасування ліцензії для телеканалу "Наш" – саме за "скабєєвщину" (Ольга Скабєєва – одіозна російська пропагандистка – ред.).

Деталі: Герасимюк пояснила, що члени Нацради підтримали рішення передати до суду справу про позбавлення каналу "НАШ" ліцензії.

За її словами, це зробили не лише через передачу за участю Петра Симоненка (очільника забороненої Компартії – ред.), але виступ Симоненка був "останньою краплею".

Герасимюк зазначила, що Симоненко на програмі "поширював мову ворожнечі, ображав Україну, громадян, Революцію гідності, стверджував, що війна, яка забрала багато життів, це насправді громадянський конфлікт, у якому винна Україна", а журналісти "ще й підспівували йому".

Голова Нацради додала, що не розуміє тих журналістів, які ведуть антиукраїнську пропаганду і намагається із цим боротися "всіма законними методами".

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