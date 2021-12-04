ВОЗ: "Омикрон" уже обнаружили в более чем 30 странах

COVID-штамм "Омикрон" в данный момент обнаружили в 38 странах.

Источник: The Guardian со ссылкой на директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, CNBC со ссылкой на Марию ван Керхове, технического руководителя ВОЗ по COVID-19

Детали: По словам ван Керхове, "есть сообщения об "Омикроне" в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ".

О случаях смерти из-за "Омикрона" еще не сообщалось.

ВОЗ предупредила, что может занять несколько недель, чтобы определить, насколько заразен вариант, вызывает ли он более тяжелое течение болезни и какие есть эффективные методы лечения и вакцины против него.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним: