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ВОЗ: "Омикрон" уже обнаружили в более чем 30 странах

Пятница, 3 декабря 2021, 23:48
ВОЗ: Омикрон уже обнаружили в более чем 30 странах
Jens Schlueter/Getty Images

COVID-штамм "Омикрон" в данный момент обнаружили в 38 странах.

Источник: The Guardian со ссылкой на директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, CNBC со ссылкой на Марию ван Керхове, технического руководителя ВОЗ по COVID-19

Детали: По словам ван Керхове, "есть сообщения об "Омикроне" в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ".

О случаях смерти из-за "Омикрона" еще не сообщалось.

ВОЗ предупредила, что может занять несколько недель, чтобы определить, насколько заразен вариант, вызывает ли он более тяжелое течение болезни и какие есть эффективные методы лечения и вакцины против него.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.
  • 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у B.1.1.529 - "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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