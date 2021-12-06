Заарештовано ще 13 російських літаків, які літали до Криму
За матеріалами Служби безпеки України, накладено арештів на 13 літаків, які здійснювали польоти до тимчасово окупованого Криму.
Джерело: повідомлення на сайті СБУ, джерело "Української правди" в СБУ
Деталі: Заарештовані пасажирські літаки належать російській компанії АТ "Авіакомпанія Смартавіа".
У СБУ пояснюють, що накладення відповідного арешту і проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн.
Арешт наклали в рамках кримінального провадження за низкою статей.
Джерело "УП" у СБУ повідомило, що рішення 6 грудня виніс Херсонський міський суд за матеріалами слідчих ГУ СБ України в АР Крим.
За даними СБУ, наразі 37 російських авіакомпаній здійснюють незаконні перевезення до тимчасового окупованого Криму.
Передісторія:
- 3 лютого цього року Рада безпеки й оборони України наклала санкції на літаки, якими літав до Росії народний депутат України Віктор Медведчук.
- "Українська правда" в розслідуванні з’ясувала, що кілька повітряні судна перереєстрували на інші компанії, і таким чином вони уникли санкцій.
- 10 листопада РНБО ввела повторні санкції проти літаків бізнесменів та політиків, які подорожували ними до Росії.