Заарештовано ще 13 російських літаків, які літали до Криму

За матеріалами Служби безпеки України, накладено арештів на 13 літаків, які здійснювали польоти до тимчасово окупованого Криму.

Джерело: повідомлення на сайті СБУ, джерело "Української правди" в СБУ

Деталі: Заарештовані пасажирські літаки належать російській компанії АТ "Авіакомпанія Смартавіа".

У СБУ пояснюють, що накладення відповідного арешту і проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн.

Арешт наклали в рамках кримінального провадження за низкою статей.

Джерело "УП" у СБУ повідомило, що рішення 6 грудня виніс Херсонський міський суд за матеріалами слідчих ГУ СБ України в АР Крим.

За даними СБУ, наразі 37 російських авіакомпаній здійснюють незаконні перевезення до тимчасового окупованого Криму.

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