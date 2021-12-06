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Заарештовано ще 13 російських літаків, які літали до Криму

Понеділок, 6 грудня 2021, 13:25
Літак авіакомпанії "Смартавіа". Фото: Irkutsk Spotters Team

За матеріалами Служби безпеки України, накладено арештів на 13 літаків, які здійснювали польоти до тимчасово окупованого Криму.

Джерело: повідомлення на сайті СБУ, джерело "Української правди" в СБУ

Деталі: Заарештовані пасажирські літаки належать російській компанії АТ "Авіакомпанія Смартавіа".

У СБУ пояснюють, що накладення відповідного арешту і проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн.

Арешт наклали в рамках кримінального провадження за низкою статей.

Джерело "УП" у СБУ повідомило, що рішення 6 грудня виніс Херсонський міський суд за матеріалами слідчих ГУ СБ України в АР Крим.

За даними СБУ, наразі 37 російських авіакомпаній здійснюють незаконні перевезення до тимчасового окупованого Криму.

Передісторія: 

  • 3 лютого цього року Рада безпеки й оборони України наклала санкції на літаки, якими літав до Росії народний депутат України Віктор Медведчук.
  • "Українська правда" в розслідуванні з’ясувала, що кілька повітряні судна перереєстрували на інші компанії, і таким чином вони уникли санкцій.
  • 10 листопада РНБО ввела повторні санкції проти літаків бізнесменів та політиків, які подорожували ними до Росії.

Українська правда
Теми: СБУавіаРосія


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