Фільм про "палац Путіна" став роликом року на російському YouTube

У Росії фільм-розслідування Фонду боротьби з корупцією "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара", що вийшов на каналі Олексія Навального, став найпопулярнішим роликом на YouTube.

Джерело: Медуза з посиланням на YouTube

Деталі: Повідомляється, що із січня фільм набрав понад 119 мільйонів переглядів.

У ролику розповідалося, що під Геленджиком спеціально для президента РФ збудували палац вартістю 100 мільярдів рублів.

Передісторія: