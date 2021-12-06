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Фільм про "палац Путіна" став роликом року на російському YouTube

Понеділок, 6 грудня 2021, 14:32
Фільм про палац Путіна став роликом року на російському YouTube
Скриншот з відео

У Росії фільм-розслідування Фонду боротьби з корупцією "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара", що вийшов на каналі Олексія Навального, став найпопулярнішим роликом на YouTube.

Джерело: Медуза з посиланням на YouTube

Деталі: Повідомляється, що із січня фільм набрав понад 119 мільйонів переглядів.

У ролику розповідалося, що під Геленджиком спеціально для президента РФ збудували палац вартістю 100 мільярдів рублів. 

Передісторія:

  • 19 січня, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про "палац" президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.
  • 25 січня Путін вперше прокоментував розслідування Навального. Він все заперечував. У Кремлі стверджували, що одіозний палац у Краснодарському краї належить не президентові Путіну, а таким собі підприємцям, чиї імена називати не можна.
  • За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна. Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито в 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс було передано в оренду до 2068 року.
  • Потім власником палацу оголосив себе мільярдер та друг дитинства російського президента Аркадій Ротенберг.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосія
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