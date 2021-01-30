Російський бізнесмен заявив, що є бенефіціаром "палацу Путіна"

Російський бізнесмен Аркадій Ротенберг заявив, що є бенефіціаром "палацу Путіна" на мисі Ідокопас в Геленджику.

Джерело: коментар Ротенберга, опублікований телеграм-каналом Mash, The Insider

Пряма мова: "Зараз це буде вже не секрет – я є бенефіціаром. Там досить такий складний був об'єкт, було багато кредиторів, мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка, місце шикарне".

"Ми хочемо там побудувати апарт-готель, тому там досить велика кількість кімнат.

Мені дуже подобається готельний бізнес, я вже не кажу про те, щоб у подальшому перетворити це на туристичний бізнес. Я цим вже протягом декількох років займаюся, в мене є деякі об'єкти в Криму, є об'єкти на Далекому Сході, в нашій житниці – в Алтаї. Я поглядаю в цьому напрямку".

"Кілька років тому це було придбано".

"Я розумів, що це досить скандальна і важка будівля. Але я рідко помиляюся – мине півтора-два роки, я вас запрошу, і ви подивитеся на ту красу, яка там буде".

Деталі: За словами Ротенберга, він вирішив розповісти про свою причетність до будівлі, тому що "скандал навколо цього, всілякі інсинуації".

Він запевнив, що в будівництві "немає нічого незаконного" і зазначив, що стан будівництва "поки незадовільний".

У той же час, видання The Insider пише, що головний редактор, директор і співвласник видання Mash Максим Іксанов має безпосереднє відношення до Адміністрації президента РФ.

Зокрема, він отримував дозвіл на пересування по Москві з АП. Також Іксанов проживає в будинку на вулиці Тригорний Вал, що належить управлінню справами президента. Квартира оформлена на батька глави Mash Тахіра Іксанова – ексдиректора Великого театру.

Іксанов працював переважно в державних ЗМІ: на телеканалі "Росія", НТВ і "Москва 24". За інформацією The Insider, йому належить автомобіль Porsche Cayenne, придбаний за 6,8 млн рублів.

Сестра Іксанова Аріна керувала секретаріатом колишнього віцеспікера Держдуми Миколи Левичева, який під час виборів мера Москви в 2013 році прославився тим, що брав участь в випилюванні дверей у квартирі прихильників Олексія Навального.

Іксанов не відповів на телефонні дзвінки The Insider. Письмове повідомлення із запитанням, чи він є або колись був співробітником АП, Іксанов прочитав, але відповіді не дав.

Що передувало: 29 січня телеграм-канал Mash опублікував відео, зняте нібито всередині так званого палацу Путіна, яке показує, що інтер'єр об'єкта перебуває на "нульовому етапі будівництва".

Телеканал "Росія 1" також зняв сюжет про "палац Путіна", в якому йдеться про те, що особняк є недобудованим апарт-готелем.

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