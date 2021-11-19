Розкол у “Голосі”: Юрчишин каже, що керівництво партії “відмило” більше мільйона гривень

Член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин заявляє, що антикорупційні органи виявили розтрату державних коштів керівництвом партії.

Джерело: facebook-сторінка Юрчишина з скан-копією звернення депутатського об’єднання "Справедливість", повідомлення на сайті Національного агентства із запобігання корупції

Пряма мова: "Керівництво партії "Голос" нагло краде кошти з державного бюджету.

НАЗК знайшло певні нестикування у бюджеті "Голосу". Цьогоріч з держбюджету до казни Рудик і "Легітимного" (глузливе прізвисько для Железняка серед опозиційних членів до керівництва партії - ред.) має надійти 82 мільйони гривень. Це - річний бюджет партії. Втім, у ньому вже є щонайменше одна "дірка". На суму понад мільйон гривень!"

Деталі: У НАЗК виявили, що в партії "Голос" придбали послуги у низки ФОПів на суму понад 1,3 млн гривень. Однак, у фінансовій звітності немає доказів надання підприємцями замовлених послуг.

Майже 600 тисяч гривень з цієї суми виділили на "моніторинг ЗМІ та пошук інформації". Але, як стверджує Юрчишин, підприємці просто скопіювали текст публікацій громадянської мережі "Опора" і видали їх за свою роботу.

Наразі фінансування партії "Голос" з державного бюджету призупинили. Цьогоріч партії виділили майже 82 мільйони гривень.

Столична поліція розпочала кримінальне розслідування за статтею Кримінального кодексу про порушення порядку фінансування політичних партій (частина 4 статті 159-1).

Крім того, на думку Юрчишина, витрачені керівництвом партії гроші могли бути спрямовані на створення фейків про очільницю об’єднання "Справедливість" Олександру Устінову.

Довідково: Юрчишин спільно із ще 10 народними депутатами, обраними від партії "Голос", утворили власне депутатське об’єднання "Справедливість" та не вважають себе членами команди, очолюваної керівницею партії Рудик.

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