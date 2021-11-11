"Голос" заявляє, що НАЗК незаконно залишило партію без грошей

Партія "Голос" закликала керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції відновити фінансування партії.

Джерело: заява політсили на офіційній сторінці в Facebook

Дослівно: ""Голос" розцінює дії НАЗК, направлені на призупинення державного фінансування політсили, як політичний тиск на опозицію. Серед парламентських партій лише "Голос" не отримав фінансування за 4 квартал і жодних пояснень цьому немає".

Деталі: В політсилі наголошують, що "завжди послідовно і ефективно відстоювали розвиток антикорупційної інфраструктури в Україні", натомість же, мовляв отримали тиск з боку однієї з ключових антикорупційних інституцій — НАЗК.

В січні 2021 року НАЗК вирішило позбавити партію "Голос" державного фінансування. Партія каже, що в судовому порядку відстояла право на фінансування і очікувала на його відновлення. Проте цього досі не відбулося, зазначають у "Голосі".

Дослівно: "При розподіленні фінансування на 4 квартал 2021 року НАЗК ігнорує як норми закону про державне фінансування партій, так і рішення судів, що підтверджують правильність правової позиції партії "Голос".

Ми закликаємо керівництво НАЗК припинити ігнорувати вимоги законів України і повернути державне фінансування "Голосу". У разі тиску з боку третіх осіб, що примушують НАЗК до протиправних дій, вимагаємо повідомити суспільству прізвища та посади цих осіб".

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