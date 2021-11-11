"Голос" заявляє, що НАЗК незаконно залишило партію без грошей
Партія "Голос" закликала керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції відновити фінансування партії.
Джерело: заява політсили на офіційній сторінці в Facebook
Дослівно: ""Голос" розцінює дії НАЗК, направлені на призупинення державного фінансування політсили, як політичний тиск на опозицію. Серед парламентських партій лише "Голос" не отримав фінансування за 4 квартал і жодних пояснень цьому немає".
Деталі: В політсилі наголошують, що "завжди послідовно і ефективно відстоювали розвиток антикорупційної інфраструктури в Україні", натомість же, мовляв отримали тиск з боку однієї з ключових антикорупційних інституцій — НАЗК.
В січні 2021 року НАЗК вирішило позбавити партію "Голос" державного фінансування. Партія каже, що в судовому порядку відстояла право на фінансування і очікувала на його відновлення. Проте цього досі не відбулося, зазначають у "Голосі".
Дослівно: "При розподіленні фінансування на 4 квартал 2021 року НАЗК ігнорує як норми закону про державне фінансування партій, так і рішення судів, що підтверджують правильність правової позиції партії "Голос".
Ми закликаємо керівництво НАЗК припинити ігнорувати вимоги законів України і повернути державне фінансування "Голосу". У разі тиску з боку третіх осіб, що примушують НАЗК до протиправних дій, вимагаємо повідомити суспільству прізвища та посади цих осіб".
Передісторія:
- У січні НАЗК призупинило державне фінансування для "Голосу". Агенція має дві претензії до партії: щодо оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників та сплати "Голосом" орендної плати за офіси трьох територіальних організацій.
- Партія розцінювала це як політичний тиск. У січні "Голос" подав до Окружного адмінсуду Києва на НАЗК.
- У березні Окружний адміністративний суд Києва ухвалив поновити фінансування партії "Голос" на час розгляду їхнього позову до Національного агентства з питань запобігання корупції.