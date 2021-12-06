Байден говоритиме із Зеленським після дзвінка з Путіним – МЗС

Президент США Джо Байден поспілкується з главою України Володимиром Зеленським вже після розмови із російським колегою Володимиром Путіним, а не до, як повідомлялося раніше.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Кулеби: "Президент говорив з Держсекретарем США, дійсно, годину тому завершилася розмова, після того, як відбудеться розмова Байдена з Путіним, ми теж дізнаємося, про що там йшлося. Тобто, далі будуть контакти на високому та найвищому рівні. У нас у цьому плані зі США налагодився дуже відвертий, динамічний та довірливий діалог".

Деталі: Він заперечив інформацію ЗМІ, що Байден та Зеленський поговорять перед дзвінком з президентом Росії. Він пояснив, що план полягав у тому, що до розмови Зеленський поспілкується з Держсекретарем Ентоні Блінкеном, а після дзвінка – уже відбудеться розмова президентів.

Президент Володимир Зеленський повідомив у Twitter, що у розмові з Блінкеном "узгодили позиції".

Пряма мова Зеленського: "Узгодили позиції з Блінкеном перед розмовою президентів Байдена та Путіна.

Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру й союзнику – США за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. Нічого про Україну без України".

Нагадаємо: ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT.

Також країни ЄС і НАТО підтримали оцінку адміністрації Байдена щодо того, що Росія може вторгнутися в Україну, після безпрецедентного обміну між США та союзниками розвідувальними даними — повідомляє Finacial Times.