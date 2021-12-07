Київський апеляційний суд дозволив затримати Поклонську

Київський апеляційний суд дав дозвіл на затримання колишньої так званої "прокурорки" окупованого Росією Криму Наталії Поклонської, підозрюваної у державній зраді.

Джерело: пресслужба суду

Деталі: Зазначається, що 6 грудня колегія суддів розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року.

Суд першої інстанції відмовився надавати дозвіл на затримання Поклонської (у повідомленні суду вказана як громадянка П.) з метою приводу її для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Водночас за результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу прокурора задоволено, попередню ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року скасовано.

Прокурору ОГП надано дозвіл на затримання підозрюваної з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поклонську підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч.1 ст.109 ("Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"), ч.4 ст.28, ч.3 ст.110 ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"), ч.1 ст.111 ("Державна зрада"), ч.1 ст.255 ("Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній") Кримінального кодексу.

Нагадаємо: Президент Росії Володимир Путін призначив колишнього так званого "прокурора" Криму і "ексдепутата" Держдуми РФ Наталію Поклонську послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде.

Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання діяльності Поклонської: МЗС Уукраїни запевнви, що сховатися в Африці зловмисниці не вдасться.

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