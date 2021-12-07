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16-річного водія Infiniti, який скоїв ДТП у Харкові, визнали осудним

Вівторок, 7 грудня 2021, 15:36
16-річного водія Infiniti, який скоїв ДТП у Харкові, визнали осудним
МИКОЛА ХАРКІВСЬКИЙ У СУДІ, ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

Психіатрична експертиза підтвердила, що 16-річний водій "Інфініті" Микола Харківський, який став винуватцем смертельної ДТП у Харкові, керував своїми діями в момент аварії.

Джерело: речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко у коментарі "Суспільне.Харків"

Пряма мова: "Експертиза підтвердила, що 16-річний підозрюваний на момент вчинення кримінального правопорушення та на теперішній час хронічного психічного тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки не має.

Відповідно до психічного стану підозрюваний міг та може усвідомлювати свої дії та керувати ними".

Деталі: Про результати експертизи також повідомив адвокат потерпілих Ігор Черняк: "Це означає, що у суду не буде ніяких перешкод для притягнення його (Миколи Харківського — ред.) до кримінальної відповідальності".

Захисниця Харківського Інна Данилова розповіла, що про результати експертизи їй невідомо.

Пряма мова Данилової: "Я взагалі вважаю, що вона не має жодного значення на сьогоднішній момент, тому що мій підзахисний на обліках не перебував... Мій підзахисний осудний, ніхто не намагається зробити з себе хворого. Я наполягала, спочатку говорила, що ми не клопотатимемо про це, нам це не потрібно, який сенс затягувати процес".

За її словами, слідство поки не надало їй доступу до матеріалів провадження, їй невідомо, які експертизи призначені та виконані.

 

Передісторія:

  • 26 жовтня у Харкові 16-річний водій "Інфініті" на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію,в якій загинув чоловік.
  • Наразі юнак під вартою.
  • Хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.

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Теми: ДТПХарків
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