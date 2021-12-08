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"Омікрон" дістався 57 країн — ВООЗ

Середа, 8 грудня 2021, 06:35
Омікрон дістався 57 країн — ВООЗ
FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Станом на 7 грудня COVID-варіант "Омікрон" виявили в 57 країнах.

Джерело: звіт ВООЗ

Дослівно: "Станом на 7 грудня 2021 року варіант Omicron підтверджений в 57 країнах. Однак, враховуючи переважну циркуляцію варіанта Delta у багатьох країнах, особливо в країнах Європейського регіону та Сполучених Штатів Америки, дуже рано робити будь-які висновки щодо впливу Omicron на глобальну епідеміологію COVID-19".

Деталі: Як зазначається, у ПАР, де вперше повідомили про Omicron, захворюваність на COVID-19 продовжувала зростати з другого тижня листопада: з 29 листопада по 5 грудня було зареєстровано 62 021 новий випадок - на 111% більше, ніж тижнем раніше.

У звіті уточнюється, що дуже високий ріст щотижневої захворюваності помітили  в деяких сусідніх з ПАР країнах –  це Есватіні (1990%); Зімбабве (1361%), Мозамбік (1207%), Намібія (681%) та Лесото (219%). У цих інших країнах дуже низьке охоплення вакцинацією.

Що передувало: Чотири дні тому  "Омікрон" було зафіксовано в 38 країнах. 

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529  – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.  Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус  більш заразним.
  • 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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