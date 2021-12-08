"Омікрон" дістався 57 країн — ВООЗ
Станом на 7 грудня COVID-варіант "Омікрон" виявили в 57 країнах.
Джерело: звіт ВООЗ
Дослівно: "Станом на 7 грудня 2021 року варіант Omicron підтверджений в 57 країнах. Однак, враховуючи переважну циркуляцію варіанта Delta у багатьох країнах, особливо в країнах Європейського регіону та Сполучених Штатів Америки, дуже рано робити будь-які висновки щодо впливу Omicron на глобальну епідеміологію COVID-19".
Деталі: Як зазначається, у ПАР, де вперше повідомили про Omicron, захворюваність на COVID-19 продовжувала зростати з другого тижня листопада: з 29 листопада по 5 грудня було зареєстровано 62 021 новий випадок - на 111% більше, ніж тижнем раніше.
У звіті уточнюється, що дуже високий ріст щотижневої захворюваності помітили в деяких сусідніх з ПАР країнах – це Есватіні (1990%); Зімбабве (1361%), Мозамбік (1207%), Намібія (681%) та Лесото (219%). У цих інших країнах дуже низьке охоплення вакцинацією.
Що передувало: Чотири дні тому "Омікрон" було зафіксовано в 38 країнах.
Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин
Нагадаємо:
- 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним.
- 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.