"Омікрон" дістався 57 країн — ВООЗ

Станом на 7 грудня COVID-варіант "Омікрон" виявили в 57 країнах.

Джерело: звіт ВООЗ

Дослівно: "Станом на 7 грудня 2021 року варіант Omicron підтверджений в 57 країнах. Однак, враховуючи переважну циркуляцію варіанта Delta у багатьох країнах, особливо в країнах Європейського регіону та Сполучених Штатів Америки, дуже рано робити будь-які висновки щодо впливу Omicron на глобальну епідеміологію COVID-19".

Деталі: Як зазначається, у ПАР, де вперше повідомили про Omicron, захворюваність на COVID-19 продовжувала зростати з другого тижня листопада: з 29 листопада по 5 грудня було зареєстровано 62 021 новий випадок - на 111% більше, ніж тижнем раніше.

У звіті уточнюється, що дуже високий ріст щотижневої захворюваності помітили в деяких сусідніх з ПАР країнах – це Есватіні (1990%); Зімбабве (1361%), Мозамбік (1207%), Намібія (681%) та Лесото (219%). У цих інших країнах дуже низьке охоплення вакцинацією.

Що передувало: Чотири дні тому "Омікрон" було зафіксовано в 38 країнах.

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