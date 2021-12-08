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Зеленський побачив у розмові Байдена-Путіна перемогу України

Середа, 8 грудня 2021, 14:36
Зеленський побачив у розмові Байдена-Путіна перемогу України
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявляє, що вважає позитивом розмову президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.

Джерело: Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем

Пряма мова Зеленського: "В цілому я вважаю, що це позитивно, що президент США розмовляв з президентом РФ. Деталі цієї розмови я хотів би прокоментувати завтра після моєї розмови з президентом Сполучених Штатів".

Деталі: За словами Зеленського, "перемога України в тому, що США завжди підтримували Україну, наш суверенітет і незалежність".

Пряма мова президента: "Найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни на сході нашої держави. Мені здається, що це найголовніше".

Деталі: Зеленський додав, що у нього буде розмова з Байденом по телефону.

Що було раніше: 8 грудня в Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що наразі не коментують розмову президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна і чекає на розмову українського та американського лідерів.

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Дивіться: "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики

"Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну"

Передісторія:

  • 7 грудня відбулися переговори Байдена та Путіна. Вони тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.
  • Путін заявив Байдену, що НАТО нібито робить "небезпечні спроби" освоєння української території.
  • У США повідомили, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийБайденПутін
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