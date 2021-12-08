Зеленський побачив у розмові Байдена-Путіна перемогу України

Президент Володимир Зеленський заявляє, що вважає позитивом розмову президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.

Джерело: Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем

Пряма мова Зеленського: "В цілому я вважаю, що це позитивно, що президент США розмовляв з президентом РФ. Деталі цієї розмови я хотів би прокоментувати завтра після моєї розмови з президентом Сполучених Штатів".

Деталі: За словами Зеленського, "перемога України в тому, що США завжди підтримували Україну, наш суверенітет і незалежність".

Пряма мова президента: "Найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни на сході нашої держави. Мені здається, що це найголовніше".

Деталі: Зеленський додав, що у нього буде розмова з Байденом по телефону.

Що було раніше: 8 грудня в Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що наразі не коментують розмову президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна і чекає на розмову українського та американського лідерів.

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