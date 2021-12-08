Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві прогнозують туман до ранку

Середа, 8 грудня 2021, 19:11
ФОТО UNSPLASH.COM

Увечері 9 грудня зі збереженням до кінця доби, вночі та вранці 9 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

Джерело: КМДА з посиланням на  Український гідрометцентр

Деталі: Зазначається, що через туман оголошують І рівень небезпечності, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо:

  • У столиці станом на 16:00 зареєстрували 112 повідомлень про ДТП.
  • Через негоду в Києві міський транспорт курсує без дотримання графіку.
  • Синоптики оголосили в Києві перший (жовтий) рівень небезпеки через ожеледицю.
  • У четвер 9 грудня в Києві прогнозували ожеледь та значні опади з температурою близько 0° вдень.

Українська правда
Теми: КиївпогодаДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини п’ятниці та ночі: рейтинг президента, загострення в Азовському морі

Зеленський відповів президенту Хорватії на критику прем'єра через візит в Україну

фотоМерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора

Столтенберг відхилив вимогу Путіна не допускати Україну до НАТО

Зеленський про "переворот": Окремі люди отримали певні сигнали

Росія запевнила США, що не продовжуватиме ескалацію – Зеленський

Усі новини...
Київ
Через ожеледицю в Києві за день трапилося понад сто ДТП 
У Києві перевіряють сховища та укриття на випадок надзвичайної ситуації
У "Київавтодор" прийшли з обшуками через розкрадання на прибиральних машинах
Останні новини
09:04
США зволікає з наданням Україні військової допомоги – NBC
08:18
Ковід: в Україні 10 тисяч нових заражених, серед них 991 дитина
08:00
Головні новини п’ятниці та ночі: рейтинг президента, загострення в Азовському морі
07:15
Доба на Донбасі: ворог 6 разів накривав вогнем позиції ЗСУ
06:32
У США за добу – понад півтори тисячі смертей від Covid
05:42
Зеленський відповів президенту Хорватії на критику прем'єра через візит в Україну
04:44
Більшість випадків "омікрону" в США виявили у повністю вакцинованих осіб
03:45
Світовий банк виділить $280 мільйонів Афганістану через гостру кризу
02:48
Moderna надасть для COVAX 150 мільйонів додаткових доз ковід-вакцини
01:50
У розмові Байден і новий канцлер Німеччини торкнулися питання України
Усі новини...