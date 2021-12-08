У Києві прогнозують туман до ранку

Увечері 9 грудня зі збереженням до кінця доби, вночі та вранці 9 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

Джерело: КМДА з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: Зазначається, що через туман оголошують І рівень небезпечності, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.

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