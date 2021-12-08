У Києві прогнозують туман до ранку
Середа, 8 грудня 2021, 18:11
Увечері 9 грудня зі збереженням до кінця доби, вночі та вранці 9 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м.
Джерело: КМДА з посиланням на Український гідрометцентр
Деталі: Зазначається, що через туман оголошують І рівень небезпечності, жовтий.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо:
- У столиці станом на 16:00 зареєстрували 112 повідомлень про ДТП.
- Через негоду в Києві міський транспорт курсує без дотримання графіку.
- Синоптики оголосили в Києві перший (жовтий) рівень небезпеки через ожеледицю.
- У четвер 9 грудня в Києві прогнозували ожеледь та значні опади з температурою близько 0° вдень.
Українська правда