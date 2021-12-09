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У Зеленського назвали орієнтовний час розмови з Байденом

Четвер, 9 грудня 2021, 14:25
колаж УП

Розмова президента Володимира Зеленського із очільником Сполучених Штатів Джозефом Байденом орієнтовно відбудеться в четвер о 19:30 за київським часом.

Джерело: прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у Facebook

Пряма мова: "Шановні колеги, щодо розмови з президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни".

Деталі: Никифоров нагадав, що перед тим Зеленський візьме участь в онлайнсаміті за демократію.

Нагадаємо: Першу телефонну розмову з Зеленським Байден провів 2 квітня.

Передісторія:

  • 7 грудня відбулися переговори Байдена та Путіна. Вони тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.
  • Путін заявив Байдену, що НАТО нібито робить "небезпечні спроби" освоєння української території.
  • У США повідомили, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО

Українська правда
Теми: БайденЗеленський


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