У Зеленського назвали орієнтовний час розмови з Байденом
Четвер, 9 грудня 2021, 13:25
Розмова президента Володимира Зеленського із очільником Сполучених Штатів Джозефом Байденом орієнтовно відбудеться в четвер о 19:30 за київським часом.
Джерело: прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у Facebook
Пряма мова: "Шановні колеги, щодо розмови з президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни".
Деталі: Никифоров нагадав, що перед тим Зеленський візьме участь в онлайнсаміті за демократію.
Нагадаємо: Першу телефонну розмову з Зеленським Байден провів 2 квітня.
Передісторія:
- 7 грудня відбулися переговори Байдена та Путіна. Вони тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.
- Путін заявив Байдену, що НАТО нібито робить "небезпечні спроби" освоєння української території.
- У США повідомили, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО
Українська правда