ДТП із 13 загиблими: водія вантажівки взяли під варту

Новозаводський районний суд Чернігова на 2 місяці взяв під варту водія вантажівки, якого обвинувачують у спричиненні ДТП з 13 загиблими.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Таке рішення ухвалив 9 грудня суддя Володимир Павлов.

Прокуратура клопотала про те, аби водія взяли під варту.

На суді чоловік сказав, що не вважає себе винним в аварії. За його словами, вантажівка почала гальмувати, а далі він нічого не пам’ятає.

Водій – уродженець Чернігівського району і йому 44 роки.

За версією поліції, він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою.

Водію інкримінують статтю "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей". Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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