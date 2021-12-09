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ДТП із 13 загиблими: водія вантажівки взяли під варту

Четвер, 9 грудня 2021, 15:51
ФОТО: НАЦПОЛІЦІЯ

Новозаводський районний суд Чернігова на 2 місяці взяв під варту водія вантажівки, якого обвинувачують у спричиненні ДТП з 13 загиблими.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Таке рішення ухвалив 9 грудня суддя Володимир Павлов.

Прокуратура клопотала про те, аби водія взяли під варту.

На суді чоловік сказав, що не вважає себе винним в аварії. За його словами, вантажівка почала гальмувати, а далі він нічого не пам’ятає.

Водій – уродженець Чернігівського району і йому 44 роки.

За версією поліції, він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою.

Водію інкримінують статтю "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей". Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Передісторія:

  • 7 грудян тринадцять людей загинули і ще шість отримали травми у результаті зіткнення вантажівки та маршрутки поблизу с. Брусилів на Чернігівщині.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що до кінця року до Верховної Ради будуть внесені законопроєкти "спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху".
  • 8 грудня поліція взяла під охорону в лікарні водія вантажівки, що причетний до скоєння ДТП у Чернігівській області, у якій загинули 13 людей та ще 7 травмувалися.
  • Згодом правоохоронці повідомили про підозру водію вантажівки, який допустив зіткнення з маршруткою поблизу Чернігова, внаслідок якого загинуло 13 людей.

Українська правда
Теми: ДТПполіція


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