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В Росії заявили, що переговори в ТКГ "зайшли у глухий кут"

Четвер, 9 грудня 2021, 16:05

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про "глухий кут" у переговорах в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Захарову

Пряма мова: "Переговори щодо мирного врегулювання фактично зайшли в глухий кут, чергові засідання контактної групи та її робочих підгруп, що відбулися 7-8 грудня у черговий раз завершилися безрезультативно, нічим не завершилися".

Деталі: Вона вкотре повторила, що "київський режим" "ухиляється від прямого діалогу з Донецьком і Луганськом".

Передісторія:

  • Представники Тристоронньої контактної групи 8 грудня обговорювали можливості посилення режиму припинення вогню на сході України, але не дійшли згоди.

Теми: РосіяТКГ


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