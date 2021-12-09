В Росії заявили, що переговори в ТКГ "зайшли у глухий кут"

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про "глухий кут" у переговорах в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Захарову

Пряма мова: "Переговори щодо мирного врегулювання фактично зайшли в глухий кут, чергові засідання контактної групи та її робочих підгруп, що відбулися 7-8 грудня у черговий раз завершилися безрезультативно, нічим не завершилися".

Деталі: Вона вкотре повторила, що "київський режим" "ухиляється від прямого діалогу з Донецьком і Луганськом".

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