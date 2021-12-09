В Росії заявили, що переговори в ТКГ "зайшли у глухий кут"
Четвер, 9 грудня 2021, 15:05
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про "глухий кут" у переговорах в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на сході України.
Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Захарову
Пряма мова: "Переговори щодо мирного врегулювання фактично зайшли в глухий кут, чергові засідання контактної групи та її робочих підгруп, що відбулися 7-8 грудня у черговий раз завершилися безрезультативно, нічим не завершилися".
Деталі: Вона вкотре повторила, що "київський режим" "ухиляється від прямого діалогу з Донецьком і Луганськом".
Передісторія:
- Представники Тристоронньої контактної групи 8 грудня обговорювали можливості посилення режиму припинення вогню на сході України, але не дійшли згоди.