Суд заочно арештував бізнес-магната Галантерника
Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого підозрюють у очоленні злочинної організації, яка завдала збитків на 689 млн грн.
Джерело: пресслужба САП, ВАКС у коментарі УП
Дослівно: "Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації коштів, якому, зокрема, інкримінується створення злочинної організації".
Деталі: Йдеться про так званого "тіньового господаря Одеси" Галантерника. Запобіжний захід бізнесмену обрали 9 грудня у ВАКС.
Що було раніше: Слідство вважає Галантерника організатором у створенні злочинної організації і незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси. У цій справі фігурує й мер Одеси Геннадій Труханов.
Галантерник перебуває поза межами України. Останніми роками він більшу частину часу перебуває за кордоном. Зокрема, він часто буває в Лондоні, де мешкає його сім'я.
Нагадаємо:
- Галантерник володіє в Одесі частками у ринках "Привоз", "7-й кілометр", торгово-розважальних центрах City Center, City Center "Котовський", Аркадія Сіті і бутик-готель "De Paris".
- Як відомо, бізнесмен живе в Лондоні.
- За даними ЗМІ, в дев'яностих роках Галантерник був пов'язаний із угрупованням Олександра Ангерта на прізвисько Ангел.
- 6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у рамках розслідування кримінальної справи детективів НАБУ і прокурорів САП щодо заволодіння землею в Одесі, три з них – меру Одеси Геннадію Труханову, Володимиру Галантернику, а також екс-прокурору Одеської області Олегу Жученку.
- 2 листопада НАБУ оголосило в міжнародний розшук Галантерника.