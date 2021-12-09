Суд заочно арештував бізнес-магната Галантерника

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого підозрюють у очоленні злочинної організації, яка завдала збитків на 689 млн грн.

Джерело: пресслужба САП, ВАКС у коментарі УП

Дослівно: "Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації коштів, якому, зокрема, інкримінується створення злочинної організації".

Деталі: Йдеться про так званого "тіньового господаря Одеси" Галантерника. Запобіжний захід бізнесмену обрали 9 грудня у ВАКС.

Що було раніше: Слідство вважає Галантерника організатором у створенні злочинної організації і незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси. У цій справі фігурує й мер Одеси Геннадій Труханов.

Галантерник перебуває поза межами України. Останніми роками він більшу частину часу перебуває за кордоном. Зокрема, він часто буває в Лондоні, де мешкає його сім'я.

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