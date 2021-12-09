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Держдеп дав знати Києву, що у найближчі 10 років Україні НАТО не світить - ЗМІ

Четвер, 9 грудня 2021, 15:22
Держдеп дав знати Києву, що у найближчі 10 років Україні НАТО не світить - ЗМІ
Фото з сайту nato.int

Представники Держдепартаменту США повідомили Києву, що членство в НАТО навряд чи буде схвалено для України протягом найближчого десятиліття.

Джерело: Associated Press із посиланням на джерела

Деталі: Високопосадовці Держдепартаменту заявили Україні, що членство в НАТО "навряд чи буде схвалено найближчим десятиліттям", розповіла AP на умовах анонімності людина, ознайомлена з приватними переговорами української та американської сторін.

На думку видання, Байдену "доведеться витончити" бажання України вступити до НАТО – і це нібито буде ще одним викликом для нього, нарівні з вимогою дати часткову автономію окупованим територіям сходу України.

Публічно США та НАТО відкидають вимоги президента РФ Володимира Путіна дати гарантії, що Україну не буде прийнято до військового альянсу Заходу. Росія не має права втручатися в євроатлантичний шлях України, заявляв генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи публікацію АР для Liga.net, зазначив, що анонімні джерела та гіпотетичні міркування – завжди "дуже ненадійний фундамент, щоб складати свою точку зору", і часто бувають чиєюсь інформаційною провокацією.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОСШАУкраїнаРосія
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