ЗМІ: США можуть вмовляти Україну на часткову автономію Донбасу. В ОП відповіли

Представники адміністрації президента Джо Байдена припускають, що США будуть тиснути на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.

Джерело: Associated Press із посиланням на джерела, коментар від Офісу президента України для Liga.net

Деталі: На тлі того, що Джозеф Байден провів переговори з російським президентом Володимиром Путіним і планує поговорити з українським лідером Володимиром Зеленським, американське інформагентство пише, що перед президентом США постають виклики, пов'язані з прагненням України до НАТО та статусом Донбасу.

Представники адміністрації Байдена припустили, що США почнуть тиснути на Україну, щоб вона офіційно передала певну автономію захопленим районам Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), "особливий статус" для яких було закладено у Мінські домовленості.

Для Байдена викликом буде заохотити Київ "прийняти деякі факти на сході України, не здаючись таким, що піддається Путіну".

На думку колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, в України можуть запитати, "чи можете ви зробити якийсь крок вперед у цих сферах?", – і це може включати дозвіл підконтрольній Росії частині Донбасу контролювати власну охорону здоров’я, поліцію та школи.

"Але я не бачу, щоб Вашингтон підштовхував українців до кроків, які б поставили під загрозу їхній суверенітет чи здатність національного уряду приймати рішення", – сказав Пайфер.

Людина, ознайомлена з приватними переговорами між Україною та США, сказала AP, що Київ готовий брати участь у переговорах щодо визначення "особливого статусу", включаючи можливі зміни з приводу культурних і мовних особливостей Донбасу, але відкине будь-які зміни до Конституції, які дають регіону право вето щодо національної політики.

Зі свого боку, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі Liga.net заявив, що бойові дії на Донбасі тривають, тому питання зараз не в тому, що прописано у законодавстві.

Подоляк заявив, що в законодавстві можна прописати, наприклад, що в ОРДЛО немає боїв і там все мирно – проте російська сторона продовжує вкладатися у бойові дії, а не у мирне життя, тому "проблема явно не в тому, що прописано чи не прописано в українському законодавстві".

Він зазначив, що Росія не забезпечила виконання навіть базових пунктів домовленостей про припинення вогню, звільнення заручників та нормальну роботу КПВВ.

Пряма мова Подоляка: "Як можна говорити про політику, коли елементарні життєві умови не забезпечені, навіть незважаючи на те, що це неодноразово обіцялося? Тому ми звертаємо увагу на реальні факти на Донбасі – те, що називається on the ground".

Деталі: Коментуючи публікацію АР в цілому, радник Андрія Єрмака зазначив, що анонімні джерела та гіпотетичні міркування – завжди "дуже ненадійний фундамент, щоб складати свою точку зору", і часто бувають чиєюсь інформаційною провокацією.

Довідка: Згідно з другим пакетом Мінських угод від лютого 2015 року, Україна мала б змінити свою Конституцію, щоб врахувати "особливості" ОРДЛО, та ухвалити законодавство про їхній "особливий статус".Пункту 11 про конституційну реформу мало передувати припинення вогню, відведення військ, звільнення заручників, повернення контролю над кордоном, проведення виборів, відновлення соцвиплат тощо,

Москва вимагала від Києва проєкт поправок до Конституції України, які б окреслили так званий "особливий статус" Донбасу, і хотіла змусити Україну слідувати мінським домовленостям.

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак домагався ухвалення Верховною Радою України законів, погоджених із Донбасом, на що президент Володимир Зеленський заявляв, що від України ніхто не може нічого вимагати, зокрема закону про "особливий статус Донбасу".

Знати більше: Комплекс заходів з виконання мінських угод. Повний текст

Підсумки мінської ночі – небезпеки угоди для України