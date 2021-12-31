Канал Порошенка показав його привітання, а вже після опівночі — Зеленського

Телеканал "Прямий" показав новорічне вітання п’ятого президента Петра Порошенка до опівночі, а після 00:00 - чинного глави держави Володимира Зеленського.

Джерело: "Прямий"

Деталі: Привітання Петра Порошенка та його дружини Марини почалося о 23:56 і близько трьох хвилин.

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У своєму зверненні Порошенко сказав, що "запас міцності і надійності, створений з 14 по 19 роки", дозволив пережити неприємності 2021 року. Порошенки згадали російську агресію, пандемію коронавірусу та закликали вакцинуватися.

Уже після опівночі почалося привітання Зеленського тривалістю понад 20 хвилин.

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