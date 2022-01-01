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Канал Порошенка показав його привітання, а вже після опівночі — Зеленського

Субота, 1 січня 2022, 00:30
скріншот

Телеканал "Прямий" показав новорічне вітання п’ятого президента Петра Порошенка до опівночі, а після 00:00 -  чинного глави держави Володимира Зеленського.

Джерело: "Прямий"

Деталі: Привітання Петра Порошенка та його дружини Марини почалося о 23:56 і близько трьох хвилин.

У своєму зверненні Порошенко сказав, що "запас міцності і надійності, створений з 14 по 19 роки", дозволив пережити неприємності 2021 року. Порошенки згадали російську агресію, пандемію коронавірусу та закликали вакцинуватися.

Уже після опівночі почалося привітання Зеленського тривалістю понад 20 хвилин.

Нагадаємо:

  • Минулого разу "Прямий" також опублікував слова Порошенка раніше Зеленського.  На "5 каналі" Зеленського показали раніше, ніж Порошенка, привітання останнього почалось в 23:55. 
  • Роком раніше, у 2019-ому, "Прямий" і "П'ятий" в останні хвилини старого року показали новорічне привітання  Порошенка замість Зеленського.
  • Обидва телеканали безпосередньо пов’язані із колишнім гарантом. 

Теми: ПорошенкоЗеленський


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