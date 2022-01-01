Канал Порошенка показав його привітання, а вже після опівночі — Зеленського
Субота, 1 січня 2022, 00:30
Телеканал "Прямий" показав новорічне вітання п’ятого президента Петра Порошенка до опівночі, а після 00:00 - чинного глави держави Володимира Зеленського.
Джерело: "Прямий"
Деталі: Привітання Петра Порошенка та його дружини Марини почалося о 23:56 і близько трьох хвилин.
У своєму зверненні Порошенко сказав, що "запас міцності і надійності, створений з 14 по 19 роки", дозволив пережити неприємності 2021 року. Порошенки згадали російську агресію, пандемію коронавірусу та закликали вакцинуватися.
Уже після опівночі почалося привітання Зеленського тривалістю понад 20 хвилин.
Нагадаємо:
- Минулого разу "Прямий" також опублікував слова Порошенка раніше Зеленського. На "5 каналі" Зеленського показали раніше, ніж Порошенка, привітання останнього почалось в 23:55.
- Роком раніше, у 2019-ому, "Прямий" і "П'ятий" в останні хвилини старого року показали новорічне привітання Порошенка замість Зеленського.
- Обидва телеканали безпосередньо пов’язані із колишнім гарантом.