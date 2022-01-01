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Загроза вторгнення в Україну: в Росії вже заговорили про ймовірний зрив переговорів зі США

Субота, 1 січня 2022, 16:39
Російська військова техніка, фото Getty Images

Ексчиновники США у сфері нацбезпеки та експерти щодо Росії закликали Вашингтон опублікувати список санкцій на випадок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Російський високопосадовець заявив, що оприлюднення такої інформації нібито може зірвати переговори.

Джерело: голова комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексій Пушков у своєму Telegram

Пряма мова: "Публікація списку артиросійських санкцій, яку вимагають від Байдена експосли США в Москві, має зіграти підривну роль на переговорах про гарантії безпеки. Це і є їхнє головне призначення".

Деталі: Російський чиновник назвав "пекельними санкціями" можливі обмежувальні заходи, до яких готовий вдатися Вашингтон у разі нової агресії Москви проти України.

За словами Пушкова, загроза нових санкцій – "вірний засіб зриву переговорів".

Передісторія: Заяву із закликом до Вашингтона опублікувати список можливих санкцій підписали кілька колишніх послів США, у тому числі експосли в Україні Стівен Пайфер та Джон Хербст, а також експосли в Росії Майкл Макфол та Олександр Вершбоу, та Деніел Фрід – колишній посол США у Польщі, який був головним радником зі Східної Європи президентів Барака Обами, Джорджа Буша та Білла Клінтона.

Заява дослівно: "Ми вважаємо, що Сполученим Штатам слід у тісній консультації зі своїми союзниками щодо НАТО та з Україною негайно вжити заходів, щоб вплинути на розрахунки Кремля про витрати та вигоди, перш ніж російське керівництво зробить вибір на користь подальшої військової ескалації".

Нагадаємо:

  • Президент Росії Володимир Путін сказав у розмові з президентом США Джо Байденом, що санкції проти РФ можуть призвести до розриву відносин між країнами.
  • Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.

Теми: війнаРосіяСШАУкраїна


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