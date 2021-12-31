Путін заявив, що санкції Заходу призведуть "до повного розриву відносин"

Президент Росії Володимир Путін сказав під час розмови з президентом США Джо Байденом, що санкції проти РФ можуть призвести до розриву відносин між країнами.

Джерело: помічник Путіна Юрій Ушаков, цитує росЗМІ РИА Новости

Пряма мова: "Байден згадав, що у разі продовження ескалації вздовж українського кордону західні країни введуть масштабні санкції по лінії економічної, фінансової та військової сфер.

Але наш президент одразу ж відреагував на це: якщо все-таки Захід наважиться за тих чи інших умов запровадити згадані безпрецедентні санкції, то все це може призвести до повного розриву відносин між нашими країнами.

І буде завдано серйозної шкоди відносинам Росії із Заходом взагалі".

Деталі: Ушаков додав, що такі санкції призведуть до серйозних наслідків, і Росія сподівається, що цього не буде.

За його словами, Путін під час бесіди особливо наголошував, що нащадки оцінять це як величезну помилку.

"Таких помилок уже чимало зроблено за останні 30 років, тому бажано у цій ситуації таких помилок більше не робити", - додав Ушаков.

Оновлено: Крім того, за інформацією РИА Новости, помічник Путіна повідомив, що Байден не має наміру розміщувати ядерну зброю в Україні.

"Байден чітко заявив про те, що США не мають наміру розміщувати в Україні ударні наступальні озброєння", - сказав він.

Що цьому передувало: Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову у цьому місяці.

Президент США Джо Байден у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним "дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну".

Передісторія: