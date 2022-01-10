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Через обвал каньйону в Бразилії кількість жертв зросла до 10

Понеділок, 10 січня 2022, 00:31
фото: O Tempo в twitter

У Бразилії поліція повідомила про збільшення кількості жертв до 10 через обвал каньйону в штаті Мінас-Жерайс.

Джерело: The Associated Press із посиланням на поліцію Бразилії

Деталі: Влада штату повідомляє, що працювала над встановленням осіб загиблих.

Крім того, водолази "прочісували" озеро на випадок пошуку не знайдених жертв.

У неділю поліція повідомила, що кількість загиблих внаслідок аварії на каньйоні зросла до 10 осіб.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що у штаті Мінас-Жерайс Бразилії на прогулянкові човни обвалилася стіна каньйону, в результаті чого загинули щонайменше 5 людей.

Теми: Бразилія


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