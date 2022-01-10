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Из-за обвала каньона в Бразилии количество жертв возросло до 10

Понедельник, 10 января 2022, 00:31
фото: O Tempo в twitter

В Бразилии полиция сообщила об увеличении количества жертв до 10 из-за обрушения каньона в штате Минас-Жерайс.

Источник: The Associated Press со ссылкой на полицию Бразилии

Детали: Власти штата сообщают, что работали над установлением лиц погибших.

Кроме того, водолазы "прочесывали" озеро на случай поиска не найденных жертв.

В воскресенье полиция сообщила, что число погибших в результате аварии на каньоне возросло до 10 человек.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в штате Минас-Жерайс Бразилии на прогулочные лодки обрушилась стена каньона, в результате чего погибли не менее 5 человек.

Темы: Бразилия
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