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Біля Станиці Луганської бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ

Понеділок, 10 січня 2022, 05:45
Фото ілюстративне з flickr ОБСЄ

На блокпосту біля Станиці Луганської окупанти не пропустили на підконтрольні уряду територію спостерігачів ОБСЄ.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Уранці 9 січня збройні формування в Луганській області не пропустили спостерігачів до підконтрольних урядові районів.

Патруль СММ прямував із непідконтрольних урядові районів.

Дослівно: "Заборона доступу сталася о 09:53 на блокпосту збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської.

Член збройних формувань не пропустив одного із двох спостерігачів, які прямували до підконтрольних урядові районів, мотивувавши це "відсутністю попереднього повідомлення про перетин другого члена Місії".

Зрештою, ніхто із цих спостерігачів до підконтрольних урядові районів не потрапив, й обидва повернулися назад до бази в непідконтрольному урядові Луганську".

Нагадаємо: У неділю внаслідок ворожих дій у районі ООС один український військовослужбовець отримав бойове травмування.

Українська правда
Теми: ОБСЄЛуганська областьвійна


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