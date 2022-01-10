Возле Станицы Луганской боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ

На блокпосте возле Станицы Луганской кафиры не пропустили на подконтрольные правительству территорию наблюдателей ОБСЕ.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: Утром 9 января вооруженные формирования в Луганской области не пропустили наблюдателей в подконтрольные правительству районы.

Патруль СММ направлялся из неподконтрольных правительству районов.

Дословно: "Запрет доступа произошел в 09:53 на блокпосте вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской.

Член вооруженных формирований не пропустил одного из двух наблюдателей, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, мотивировав это "отсутствием предварительного уведомления о пересечении второго члена Миссии".

В конце концов, никто из этих наблюдателей в подконтрольные правительству районы не попал, и оба вернулись обратно на базу в неподконтрольном правительству Луганске".

Напомним: В воскресенье в результате вражеских действий в районе ООС один украинский военнослужащий получил боевое травмирование.