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Російському 20-річному тіктокеру дали відкоша на кордоні з Україною

Понеділок, 10 січня 2022, 09:21
Російському 20-річному тіктокеру дали відкоша на кордоні з Україною
Даня Мілохін. фото globallookpress.ru

Російського блогера Данила Мілохіна не впустили в Україну, оскільки він не зміг підтвердити мету своєї поїздки.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова: "Тіктокера розвернули на кордоні, оскільки той не зміг переконати прикордонників у меті своєї поїздки в Україну. Він прилетів рейсом зі Стамбула і зазначав, що їде з приватним візитом, щоб відпочити. Після відмови у в’їзді його повернули в зворотному напрямку".

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Що передувало: 9 січня 20-річний російський тіктокер та співак Даня Мілохін повідомив у сторіс свого інстаграму, що його не пустили в Україну.

Пізніше він записав нове відео: "Чуваки, мене не впустили. Я ворог. Нас назад завернули, *****", а згодом опублікував ще одне фото зі словом "Грусть".

Нагадаємо: 3 січня ДПСУ повідомляла, що з початку 2022 року було відмовлено у пропуску 97 іноземцям, з них 25 – громадяни РФ.

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Російська Федерація 8 рік здійснює гібридну військову агресію щодо України, не визнаючи незаконність своїх дій.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаРосіявійна
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