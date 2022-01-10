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Российский 20-летний тиктокер полчил "от ворот поворот" на границе с Украиной

Понедельник, 10 января 2022, 09:21
Российский 20-летний тиктокер полчил от ворот поворот на границе с Украиной
Даня Милохин. фото globallookpress.ru

Российский блогер Даниил Милохин не был допущен на территорию Украины, поскольку не смог подтвердить цели своей поездки.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки в Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении".

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Что предшествовало: 9 января 20-летний российский тиктокер и певец Даня Милохин сообщил в сториз своего инстаграмма, что его не пустили в Украину.

Позже он записал новое видео: "Чуваки, меня не упустили. Я враг. Нас назад завернули, *****", а впоследствии опубликовал еще одно фото со словом "Грусть".

Напомним: 3 января ГПСУ сообщала, что с начала 2022 года было отказано в пропуске 97 иностранцам, из них 25 – граждане РФ.

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Российская Федерация 8 год осуществляет гибридную военную агрессию по отношению к Украине, не признавая незаконность своих действий.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаРосcиявойна
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