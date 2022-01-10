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Литва виплатила 100 тис. євро за рішенням ЄСПЛ щодо катування у секретній тюрмі ЦРУ

Понеділок, 10 січня 2022, 12:50
Литва виплатила 100 тис. євро за рішенням ЄСПЛ щодо катування у секретній тюрмі ЦРУ
фото AFP via Getty Images

Литва виплатила 100 тисяч євро компенсації  Абу Зубайді, "вічному в’язню" Гуантанамо, за те, що країна дозволила ЦРУ утримувати його в секретному місці за межами Вільнюса, де його піддавали різним формам тортур.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі The Guardian.

Виплата 100 000 євро надійшла більше ніж через три роки після того, як Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Литви виплатити компенсацію за порушення європейського законодавства, що забороняє застосування катувань.

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Це знаменує собою значний зрушення в ставленні до Зубайди, який утримувався в США без звинувачення більше 20 років.

За даними американської розвідки, Абу Зубайда, палестинець, який народився в Саудівській Аравії, в 1990-х роках був головним вербувальником "Аль-Каїди", а пізніше став ключовим посередником, який пов’язував Усаму бін Ладена з іншими осередками організації.

ЄСПЛ у 2018 році постановив, що Литва та Румунія порушили права двох підозрюваних у тероризмі членів угруповання "Аль-Каїда", допомігши ЦРУ у жорстокому поводженні з ними.

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ЄСПЛ заявив, що у Румунії з вересня 2003 року до листопада 2005 року розміщувався секретний об’єкт ЦРУ для утримування підозрюваних під вартою. У Литві подібний об’єкт діяв з лютого 2005 року по березень 2006 року.

"Заявники перебували на цих об'єктах, а національні влади знали, що ЦРУ буде жорстоко з ними поводитися всупереч Конвенції. Ці держави також дозволили передати заявників до інших місць ув'язнення ЦРУ, тим самим піддаючи їх подальшому жорстокому поводженню", - йдеться у рішенні.

Теми: ЛитваЄСПЛСША
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