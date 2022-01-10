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Литва выплатила 100 тыс. евро по решению ЕСПЧ по пыткам в секретной тюрьме ЦРУ

Понедельник, 10 января 2022, 12:50
Литва выплатила 100 тыс. евро по решению ЕСПЧ по пыткам в секретной тюрьме ЦРУ
фото AFP via Getty Images

Литва выплатила 100 тысяч евро компенсации Абу Зубайде, "вечному узнику" Гуантанамо, за то, что страна позволила ЦРУ удерживать его в секретном месте за пределами Вильнюса, где его подвергали разным формам пыток.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале The Guardian.

Выплата 100 000 евро поступила более чем через три года после того, как Европейский суд по правам человека обязал правительство Литвы выплатить компенсацию за нарушение европейского законодательства, запрещающего применение пыток.

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Это знаменует собой значительный сдвиг в отношении Зубайды, который удерживался в США без обвинения более 20 лет.

По данным американской разведки, Абу Зубайда, родившийся в Саудовской Аравии палестинец, в 1990-х годах был главным вербовщиком "Аль-Каиды", а позже стал ключевым посредником, связывавшим Усаму бин Ладена с другими ячейками организации.

ЕСПЧ в 2018 году постановил, что Литва и Румыния нарушили права двух подозреваемых в терроризме членов группировки "Аль-Каида", помог ЦРУ в жестоком обращении с ними.

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ЕСПЧ заявил, что в Румынии с сентября 2003 года по ноябрь 2005 года размещался секретный объект ЦРУ для содержания подозреваемых под стражей. В Литве подобный объект действовал с февраля 2005 по март 2006 года.

"Заявители находились на этих объектах, а национальные власти знали, что ЦРУ будет жестоко обращаться с ними вопреки Конвенции. Эти государства также позволили передать заявителей в другие места заключения ЦРУ, тем самым подвергая их дальнейшему жестокому обращению", - говорится в решении.

Темы: ЛитваЕСПЧСША
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