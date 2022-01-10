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Чиновнику загрожує 5 років ув’язнення за розкриття держтаємниці

Понеділок, 10 січня 2022, 14:32
Чиновнику загрожує 5 років ув’язнення за розкриття держтаємниці
фото: пресслужба сбу

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт проти посадовця, який у 2019 році допустив до секретного об’єкту сторонню особу без допуску до державної таємниці.

Джерело: пресслужба Луганської обласної прокуратури

Деталі: За версією слідства, в липні 2019 року підозрюваний не переконався в наявності допуску до державної таємниці в сторонньої особи та дозволив зайти на державний оборонний об’єкт, місцезнаходження якого засекречене.

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У пресслужбі пояснили, що обвинувачений відповідав за збереження державної таємниці та режиму секретності на цьому об’єкті.

Йому загрожує до 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Досудове розслідування провадили співробітники Служби безпеки України.

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Українська правда
Теми: Луганська областьСБУпрокуратурадержслужба
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