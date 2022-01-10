Чиновнику грозит 5 лет заключения за раскрытие гостайны

Прокуроры направили в суд обвинительный акт против чиновника, который в 2019 году допустил на секретный объект постороннего человека без допуска к государственной тайне.

Источник: пресс-служба Луганской областной прокуратуры

Детали: По версии следствия, в июле 2019 подозреваемый не убедился в наличии допуска к государственной тайне у постороннего лица и разрешил ему зайти на государственный оборонный объект, местонахождение которого засекречено.

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В пресс-службе объяснили, что обвиняемый отвечал за сохранение государственной тайны и режим секретности на этом объекте.

Ему грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет.

Досудебное расследование проводили сотрудники Службы безопасности Украины.