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"ЄС" вимагає скликати позачергове засідання Ради

Понеділок, 10 січня 2022, 16:02
Артур Герасимов Фото: "Євросолідарності"

Народні депутати "Європейської Солідарності" збирають підписи, щоб скликати позачергове засідання Верховної Ради.

Джерело: брифінг співголови фракції "ЄС" Артура Герасимова

Пряма мова: "Європейська Солідарність" вимагає скликати позачергове засідання Верховної Ради з порядком денним, який буде відповідати реаліям і проблемам сьогоднішнього дня".

Деталі: Депутати звернулися із листом про скликання позачергового засідання до голови ВР.

Наразі нардепи "Євросолідарності" збирають підписи.

Герасимов заявив, що у порядку денного нардепи будуть вимагати розглянути такі питання:

  • Звіт президента про стан оборони та зовнішньої політики держави в умовах загрози ескалації збройної агресії РФ.
  • Звіт прем’єра про заходи для подолання кризових явищ в економіці та зростання цін. Зокрема, на енергоносії та ЖКП.
  • Звіт міністра оборони про стан забезпечення ЗСУ та виконання державного оборонного замовлення на 2021-2022 рр.
  • Звіт міністра енергетики про стан енергетичної галузі та щодо імпорту електроенергії та вугілля з РФ та Білорусі.
  • Звіт міністра охорони здоров'я щодо заходів для подолання наслідків Covid-19. Зокрема, щодо забезпеченості вакцинами та киснем на 2022 рік, ковідних виплат та зарплат медикам.
  • Доручення Кабміну вжити заходів щодо забезпечення мінімального розміру грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ на рівні не менше 29 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо:

  • 30 грудня 2021 року керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявив, що у середу вранці правоохоронці провели низку обшуків у кількох членів партії в межах справи про закупівлю вугілля в ОРДЛО.

Українська правда
Теми: Європейська солідарністьВерховна РадаПорошенко


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