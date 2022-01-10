"ЄС" вимагає скликати позачергове засідання Ради

Народні депутати "Європейської Солідарності" збирають підписи, щоб скликати позачергове засідання Верховної Ради.

Джерело: брифінг співголови фракції "ЄС" Артура Герасимова

Пряма мова: "Європейська Солідарність" вимагає скликати позачергове засідання Верховної Ради з порядком денним, який буде відповідати реаліям і проблемам сьогоднішнього дня".

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Деталі: Депутати звернулися із листом про скликання позачергового засідання до голови ВР.

Наразі нардепи "Євросолідарності" збирають підписи.

Герасимов заявив, що у порядку денного нардепи будуть вимагати розглянути такі питання:

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