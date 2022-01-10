"ЄС" вимагає скликати позачергове засідання Ради
Понеділок, 10 січня 2022, 15:02
Народні депутати "Європейської Солідарності" збирають підписи, щоб скликати позачергове засідання Верховної Ради.
Джерело: брифінг співголови фракції "ЄС" Артура Герасимова
Пряма мова: "Європейська Солідарність" вимагає скликати позачергове засідання Верховної Ради з порядком денним, який буде відповідати реаліям і проблемам сьогоднішнього дня".
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Деталі: Депутати звернулися із листом про скликання позачергового засідання до голови ВР.
Наразі нардепи "Євросолідарності" збирають підписи.
Герасимов заявив, що у порядку денного нардепи будуть вимагати розглянути такі питання:
ВІДЕО ДНЯ
- Звіт президента про стан оборони та зовнішньої політики держави в умовах загрози ескалації збройної агресії РФ.
- Звіт прем’єра про заходи для подолання кризових явищ в економіці та зростання цін. Зокрема, на енергоносії та ЖКП.
- Звіт міністра оборони про стан забезпечення ЗСУ та виконання державного оборонного замовлення на 2021-2022 рр.
- Звіт міністра енергетики про стан енергетичної галузі та щодо імпорту електроенергії та вугілля з РФ та Білорусі.
- Звіт міністра охорони здоров'я щодо заходів для подолання наслідків Covid-19. Зокрема, щодо забезпеченості вакцинами та киснем на 2022 рік, ковідних виплат та зарплат медикам.
- Доручення Кабміну вжити заходів щодо забезпечення мінімального розміру грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ на рівні не менше 29 тисяч гривень на місяць.
Нагадаємо:
- 30 грудня 2021 року керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявив, що у середу вранці правоохоронці провели низку обшуків у кількох членів партії в межах справи про закупівлю вугілля в ОРДЛО.
Українська правда